Збережуть ваш гаманець: які моделі авто потребують найменше палива

Звичайні (неплагінні) гібриди залишаються золотою серединою для більшості водіїв. Вони не вимагають пошуку зарядних станцій, не залежать від розетки, як PHEV, але при цьому забезпечують вражаючу економію пального — від 4 до 6 літрів на 100 км. Це ідеальний варіант як для міських заторів, так і для далеких поїздок.

Експерти американського видання SlashGear склали рейтинг найвигідніших вживаних гібридів, які вже давно доступні на вторинному ринку. Ми виділили 10 моделей, що поєднують надійність, низьку витрату та прийнятну ціну.

Toyota RAV4 Hybrid (2022)

Один із найпопулярніших гібридних кросоверів у світі. Витрата пального — близько 5,9 л/100 км. Надійність Toyota, просторий салон, великий багажник і впевнена поведінка на трасі роблять його універсальним вибором.

Kia Sportage Hybrid (2024)

Свіжий і стильний компактний кросовер з переднім приводом. Реальна витрата — 5,5 л/100 км. Сучасний дизайн, якісний інтер'єр і 7-річна гарантія Kia роблять його дуже привабливим на вторинному ринку.

Toyota Prius (2023)

Нова генерація легендарного гібрида отримала ефектний дизайн і рекордну економічність — лише 4,1 л/100 км у передньопривідній версії. Це один із найекономніших автомобілів на ринку.

Hyundai Ioniq Blue (2021)

Прямий конкурент Prius. Версія Blue демонструє витрату 4,0 л/100 км. Просторий салон, багате оснащення та довга гарантія роблять його одним із найкращих варіантів за свої гроші.

Lexus UX 250h (2020)

Компактний преміальний кросовер з витратою 5,6 л/100 км. Поєднує комфорт, тишу в салоні та фірмову надійність Lexus. Ідеальний вибір для тих, хто хоче преміум за розумні гроші.

Kia Optima Hybrid (2018)

Великий і просторий седан з витратою 5,6 л/100 км. Один із найдоступніших гібридів у списку. Комфортний салон, багате оснащення та низька ціна на вторинному ринку.

Honda Insight (2022)

Стильний і стриманий седан на базі Civic. Витрата — лише 4,5 л/100 км.

Ford Escape Hybrid (2022)

Американський кросовер, який до рестайлінгу був одним із найекономніших у своєму класі. Передньопривідна версія споживає 5,7 л/100 км. Просторий салон і хороша динаміка.

Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)

Сучасний седан з футуристичним дизайном і витратою 4,4 л/100 км. Багате оснащення, якісні матеріали та довга гарантія роблять його дуже конкурентним.

Toyota Camry Hybrid (2018)

Класика бізнес-седанів. У комплектації LE витрата становить лише 4,5 л/100 км. Максимальний комфорт, просторий салон і легендарна надійність Toyota.

Ці моделі — найкращий баланс між економією, надійністю та практичністю на вторинному ринку. Усі вони пропонують витрату від 4 до 6 л/100 км, що робить їх ідеальними для українських реалій: міські затори, траса, подорожі з родиною. Якщо шукаєте вживаний гібрид без зайвих витрат на паливо та зарядки — зверніть увагу саме на ці варіанти.

