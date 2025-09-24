Соціальна допомога у жовтні: розмір та як отримати

З середи, 24 вересня, в Україні очікується різка зміна погоди. Після теплої та сонячної погоди прийдуть дощі, зниження температури й навіть заморозки у деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.25 вересня тепло збережеться ще на сході та півдні (+20…+27, на Луганщині — до +29), однак уже цього дня похолодання охопить і ці території.

У другій половині тижня країна опиниться під впливом антициклону арктичного походження, який принесе суху, сонячну, але холодну погоду.

"Вночі 25 вересня на півночі, а вночі 26–27 числа на заході, півночі, у центрі та на сході можливі заморозки", — попередила Наталка Діденко.

Денна температура триматиметься в межах +12…+16 градусів.

За словами синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, цього тижня країна вступає в період поступової перебудови погодних умов на більш холодні.

