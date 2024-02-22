Соціальна допомога замість пенсії: хто з українців може її отримати

Українці, які при досягненні пенсійного віку не мають достатньої кількості страхового стажу, не можуть отримати пенсію. Проте такі громадяни мають право на соціальну допомогу від держави.

Про це повідомило видання "На пенсії". Державна соціальна допомога за віком перераховується кожні пів року. Для визначення її розміру враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході родини та майновому стані.

Таку грошову допомогу можуть отримати громадяни, які досягли пенсійного віку, проте не накопичили необхідний страховий стаж.

Розмір соціальної допомоги від держави

Розмір такої соціальної виплати дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втрати працездатність, та середнім доходом на кожного члена родини за попередні шість місяців.

Проте розмір таких виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Як отримати соціальну допомогу від держави

Для того, аби отримати соціальні виплати, потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати наступні документи:

паспорт;

ІПН;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду України;

відомості про доходи та майновий стан за пів року до дати звернення по допомогу;

заяву.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!