Перелік хвороб, які визначають непридатність до служби скоротили: про що йдеться

Міністерство оборони України оновило перелік захворювань, які впливають на визначення придатності громадян до проходження військової служби. Водночас експерти звертають увагу на серйозні проблеми у підходах до медичної оцінки військовозобов’язаних.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова в коментарі для видання "Главком" зауважила, що вимоги до стану здоров’я нині суттєво пом’якшені через нестачу особового складу. У результаті значна частина людей, яких офіційно визнають придатними, фактично не здатні повноцінно виконувати бойові чи службові завдання.

За її словами, робота військово-лікарських комісій часто зводиться до поверхневого огляду. Якщо під час перевірки не виявляють очевидних симптомів серйозних хвороб, людину визнають придатною до служби, навіть без глибшого аналізу стану здоров’я.

Решетилова наголосила, що в умовах війни до війська потрапляють не лише фізично міцні люди. Інтенсивні навантаження, хронічний стрес і складні умови служби нерідко призводять до погіршення самопочуття військових. Особливу увагу омбудсменка звернула на проблему так званого "букету хвороб".

Навіть якщо окремі діагнози — наприклад, цукровий діабет, радикуліт чи підвищений артеріальний тиск — формально не є підставою для звільнення від служби, їхнє поєднання може суттєво обмежувати можливості людини. Саме тому, за словами Решетилової, придатність необхідно визначати комплексно, враховуючи весь стан здоров’я, а не кожне захворювання окремо.

Вона також повідомила, що зміни до наказу №402 вже підготовлені, однак наразі невідомо, на якому етапі вони перебувають. "Наскільки мені відомо, департамент охорони здоров’я Міністерства оборони працював над тим, щоб виключити окремі захворювання з переліку тих, які автоматично визначають придатність до служби", — додала військова омбудсменка.

