Суцільна витрата грошей: топ гібридів, які не варті уваги 

Гібридні авто поєднують переваги бензинових двигунів і електромобілів — економію палива, екологічність та динаміку. Сьогодні їх випускають десятки брендів, що робить вибір широким. Однак не всі моделі виправдовують очікування. Експерти в коментарях для GoBankingRates виділили чотири гібриди з серйозними недоліками: часті поломки, високі витрати та незручність.

1. Ford F-150 Hybrid

Цей пікап — один із найпопулярніших у США завдяки практичності, просторому кузову та великій вантажопідйомності. Водії хвалять його за універсальність у повсякденному використанні.Та Карл Родрігес, керівник відділу контенту NX Automotive Transport, попереджає: гібридна версія F-150 далеко не найнадійніша. Найпоширеніші проблеми — швидкий знос акумуляторної батареї та трансмісії, що призводить до дорогого ремонту.

2. BMW ActiveHybrid 5 (F10)

Модель 2011 року позиціонувалася як преміум-седан з мінімальною витратою палива. На папері — ідеальний гібрид для бізнесу.Але Родрігес називає її провалом: "BMW ActiveHybrid 5 не виправдав бренду. Багажник замалий, ціна завищена, а реальна витрата — близько 9 л/100 км. Це гібрид, який не виконав головне завдання — економію". Багато покупців відмовилася від покупки через ці недоліки.

3. Range Rover Evoque PHEV

Розкішний компактний кросовер Evoque у плагін-гібридній версії виглядає преміально, але коштує значно дорожче конкурентів.Експертка Рут Калкінс, генеральний директор Find by Plate, стверджує: майже 2/3 власників скаржаться на гібридну систему, кузов, двигун та інформаційно-розважальну систему. "Часті поломки роблять його поганим вибором для щоденного використання", — підкреслює вона.

4. Hyundai Tucson Hybrid

Стильний дизайн, низька витрата палива та сучасні технології роблять Tucson привабливим на перший погляд.Проте Родрігес ділиться відгуками клієнтів: "Багато хто скаржиться на незручні панелі керування та функції. Те, що здається ідеальним на папері, на практиці розчаровує". Це призводить до постійного дискомфорту за кермом.Інші авто, яких варто уникатиАвтомобільний механік Скотті Кілмер з 50-річним досвідом радить триматися подалі від великих моделей Toyota — нові версії значно поступаються попередникам за надійністю. Також уникайте американських Ford: у 2025 році бренд лідирував за кількістю відкликань у США через системні проблеми з якістю.При виборі гібрида уважно вивчайте відгуки, історію сервісу та рейтинги надійності.

