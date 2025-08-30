Попит на вживані авто в Україні зростає: які марки купують найчастіше і за скільки

У липні українці активно купували імпортовані вживані автомобілі віком до 5 років – їхня кількість сягнула 7,2 тисячі, що майже третина від усіх легковиків з пробігом на ринку. Найбільший попит спостерігався на Tesla Model Y (ціна від 30 000$ / ~1,2 млн грн) та Tesla Model 3 (від 25 000$ / ~1 млн грн), а також на моделі Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Kia Niro.

Про це повідомляє Укравтопром. Незважаючи на економічну нестабільність та складну ситуацію в країні, український авторинок продовжує рости.

Особливу увагу покупців привертають авто до 5 років, адже вони поєднують сучасні технології, кращу енергоефективність і порівняно доступну ціну. Саме ці фактори роблять їх найпопулярнішими серед вживаних автомобілів на українському ринку.

Ці авто складають майже третину всіх легкових автомобілів з пробігом, імпортованих протягом липня (22,4 тис.). Лідером за популярністю залишаються електромобілі – 48% від загального обсягу, що свідчить про стійкий інтерес до екологічного та економічного транспорту. Далі йдуть бензинові авто (35%), гібриди (10%), дизельні моделі (5%) та машини на газу (2%).

ТОП-10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто до 5 років:

Tesla Model Y – 733 авто, ціна від 30 000$ до 38 000$ (~1,2–1,5 млн грн);

Tesla Model 3 – 396 авто, від 25 000$ (~1 млн грн);

Nissan Rogue – 246 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

Mazda CX-5 – 221 авто, від 18 000$ (~720 тис. грн);

Kia Niro – 205 авто, від 23 000$ (~920 тис. грн);

Volkswagen Tiguan – 188 авто, від 22 000$ (~880 тис. грн);

Hyundai Kona – 165 авто, від 20 000$ (~800 тис. грн);

Chevrolet Bolt – 150 авто, від 19 000$ (~760 тис. грн);

Audi Q5 – 148 авто, від 28 000$ (~1,1 млн грн);

Ford Escape – 143 авто, від 21 000$ (~840 тис. грн).

Чому ці авто обирають українці

Лідери серед вживаних авто – електромобілі Tesla, Chevrolet та Hyundai – здобули популярність завдяки безмитному ввезенню, низьким витратам на зарядку у порівнянні з пальним та сучасним технологічним оснащенням. Кросовери Nissan Rogue, Mazda CX-5 та Volkswagen Tiguan цінуються за універсальність, просторий салон та надійність.

Kia Niro та Audi Q5 приваблюють покупців балансом комфорту, престижу та доступної ціни, тоді як Ford Escape традиційно користується попитом серед тих, хто шукає практичний і недорогий автомобіль для щоденного використання.

Попит на "б/у" авто до 5 років залишається високим, а ринок поступово зміщується у бік електромобілів та економічних кросоверів. Українці віддають перевагу сучасним моделям, які поєднують технологічність і помірну вартість.

