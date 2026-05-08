'США готові завдати набагато сильніших ударів' - Трамп про перемирʼя між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном залишається чинним після обміну ударами в районі Ормузької протоки. "Перемир’я триває. Воно діє", — наголосив Трамп.

Про це 8 травня повідомили ABC News та сам американський лідер у соцмережі Truth Social. Водночас президент США попередив Іран про можливі "значно жорсткіші" удари у разі, якщо Тегеран найближчим часом не погодиться на укладення угоди.

За словами Трампа, Сполучені Штати готові посилити військовий тиск, якщо Іран не змінить свою позицію. "Звичайна країна дозволила б цим есмінцям пройти, але Іран — не звичайна країна. Нею керують лунатики. Якби вони отримали можливість використати ядерну зброю — вони б це зробили. Але цього ніколи не станеться", — написав глава Білого дому.

Читайте также: США супроводжуватимуть судна, які застрягли в Ормузькій протоці - Трамп

Також Трамп повідомив, що три американські есмінці, які проходили через Ормузьку протоку, опинилися під обстрілом. За його словами, кораблі не зазнали пошкоджень, тоді як нападникам нібито було завдано "значної шкоди".

"Три американські есмінці світового класу успішно пройшли Ормузьку протоку під вогнем. Вони не постраждали, а іранські сили зазнали серйозних втрат", — заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому в Україні досі триває війна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!