Статус 'дитина війни': які пільги дає

В Україні статус "дитини війни" надається людям, яким на момент завершення Другої світової війни ще не виповнилося 18 років. Це визначення важливе, адже воно відкриває доступ до низки державних гарантій і соціальної підтримки.

Право отримати статус мають усі, хто станом на 2 вересня 1945 року був молодшим за 18 років. Його не слід плутати з іншим — "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", що стосується вже сучасних подій, пов’язаних із російською агресією та АТО. Про це нагадали у Національній соціальній сервісній службі України.

Особи зі статусом "дитини війни" користуються низкою гарантій. Зокрема, закон дає право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік, виплату лікарняних у розмірі 100% незалежно від страхового стажу, можливість обирати зручний час для щорічної відпустки, а також переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату. Крім того, вони можуть першочергово отримати земельну ділянку для будівництва або ведення господарства. За умови, що середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців не перевищує 4 240 гривень, надається й 25% знижка на оплату комунальних послуг.

Статус підтверджується відповідною позначкою в пенсійному посвідченні, яку ставлять органи соціального захисту.

Окремо існує статус "дитини, яка постраждала внаслідок військових дій та збройних конфліктів". Його отримують діти, що перебували в зоні бойових дій, були поранені чи викрадені, зазнали насильства або втратили батьків-військових. На загальнодержавному рівні окремих виплат для цієї категорії не передбачено, але місцеві громади можуть надавати додаткові пільги та допомогу.

