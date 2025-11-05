Статус 'ребенок войны': какие льготы дает

В Украине статус "ребенка войны" присваивается людям, которым на момент завершения Второй мировой войны еще не исполнилось 18 лет. Это определение важно, ведь оно открывает доступ к ряду государственных гарантий и социальной поддержки.

Право получить статус имеют все, кто по состоянию на 2 сентября 1945 года был младше 18 лет. Его не следует путать с другим — "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", что касается уже современных событий, связанных с российской агрессией и АТО. Об этом напомнили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Лица со статусом "ребенка войны" пользуются рядом гарантий. В частности, закон дает право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в году, выплату больничных в размере 100% независимо от страхового стажа, возможность выбирать удобное время для ежегодного отпуска, а также преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата. Кроме того, они могут в первую очередь получить земельный участок для строительства или ведения хозяйства. При условии, что средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 4240 гривен, предоставляется и 25% скидка на оплату коммунальных услуг.

Статус подтверждается соответствующей отметкой в пенсионном удостоверении, которую ставят органы социальной защиты.

Отдельно существует статус "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Его получают дети, находившиеся в зоне боевых действий, были ранены или похищены, подверглись насилию или потеряли родителей-военных. На общегосударственном уровне отдельных выплат этой категории не предусмотрено, но местные общины могут предоставлять дополнительные льготы и помощь.

