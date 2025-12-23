Стаж роботи 43 роки: яким буде розмір пенсії

Українці, які у 2025 році матимуть 43 роки страхового стажу, можуть розраховувати на пенсію приблизно 4 900 гривень. Розмір пенсії визначається за чинною формулою, що враховує не лише тривалість страхового стажу, а й співвідношення особистої зарплати до середньої по країні.

Для орієнтовного розрахунку майбутніх виплат українці можуть скористатися електронним пенсійним калькулятором на порталі Пенсійного фонду України, вводячи свої індивідуальні дані. Наприклад, експерти розглянули ситуацію, коли людина розпочала трудову діяльність у 20 років, має 43 роки офіційного стажу та середню зарплату 10 000 гривень. Формула розрахунку пенсії враховує три основні складові:

середню зарплату по країні за останні три роки; індивідуальний коефіцієнт заробітку — співвідношення особистої зарплати до середньої; коефіцієнт страхового стажу — 1% за кожен відпрацьований рік.

За таких умов розмір пенсії становитиме приблизно 4 900 гривень. Як зазначають експерти, хоча ця сума може здатися низькою, вона повністю відповідає чинній формулі розрахунку.

Які періоди входять у страховий стаж

До страхового стажу зараховуються не лише роки офіційної роботи, а й:

декретна відпустка;

служба у військових підрозділах;

навчання у вищому навчальному закладі (за умови, що воно відбулося до 2004 року та підтверджене документально).

Водночас, навіть за тривалий стаж, якщо офіційна зарплата була низькою, розмір пенсії залишатиметься мінімальним.

На що варто звертати увагу

Фахівці наголошують, що для отримання гідної пенсії важливі не лише кількість років праці, а й рівень офіційної заробітної плати. Саме від цього показника значною мірою залежить розмір майбутніх виплат. Тому планування кар’єри та офіційного доходу є ключовим фактором у забезпеченні стабільної пенсії в майбутньому.

