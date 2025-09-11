Вартість нерухомості після війни може зрости на 30%: чи варто українцям вже зараз купувати житло

Зараз найвигідніші ціни на житло спостерігаються на сході та півдні України, в той час як Київ і західні регіони залишаються найбільш дорогими. Фахівці рекомендують купувати житло вже зараз, оскільки після завершення війни ціни можуть підвищитися на 30-40%.

Цю інформацію озвучив Денис Шульга, співзасновник сайту "Енциклопедія новобудов", у коментарі до ЗМІ. Він зазначив, що Київ стане першим містом, де після завершення війни ціни на квадратний метр почнуть значно зростати.

До війни ціни на житло в Києві часто перевищували рівень деяких європейських столиць. Після початку війни ринок пережив різке падіння, але вже зараз спостерігаються перші ознаки відновлення.

"У Києві ринок завмер не через відсутність грошей у покупців, а через очікування стабільності. Як тільки ситуація вирівняється, попит різко зросте, і Київ стане номером один", – підкреслив фахівець.

У Одесі ситуація також схожа: попит на нерухомість існує, але зведення багатьох житлових комплексів призупинено. Шульга наводить приклад одного з власних об'єктів – будинку з фасадом із скла, де забудовник вирішив призупинити роботи через небезпеку обстрілів.

Читайте також: Ринок оренди Києва: яке житло зараз у найбільшому дефіциті

Ринок нерухомості в західних областях розвивається з найшвидшими темпами. Усього за останній місяць в Ужгороді розпочато будівництво п'яти масштабних комплексів, в кожному з яких від 370 до 700 квартир. Ціни на квадратний метр починаються від 900-1100 доларів.

Львів же зберігає лідерство за кількістю укладених угод і обсягом фінансових операцій. Квартири тут купують переважно місцеві мешканці та жителі сусідніх областей, в той час як переселенці та люди з інших міст здебільшого орендують житло.

Водночас експерт наголошує, що львівські ціни значно завищені. Однокімнатна квартира у центрі міста коштує близько 100 тисяч доларів, тоді як за ці гроші в Одесі можна придбати простору "двійку" або навіть трикімнатну квартиру у центрі.

Через війну багато людей обирають оренду замість покупки житла. Це особливо стосується великих міст – Києва, Одеси та Львова, де ціни на оренду зросли через внутрішню міграцію та повернення українців з-за кордону.

Читайте також: Склалась парадоксальна ситуація: в якому з регіонів України квартира для здачі в оренду може окупитися за рік

"Люди не поспішають купувати, бо бояться втратити гроші. Є тенденція переселятися за місто заради безпеки", – коментує Шульга.

До війни, за його словами, ринок нерухомості мав певну сезонність: влітку та після свят спостерігався спад попиту, і забудовники пропонували знижки та акційні пропозиції. Осінь була традиційно періодом високої активності. Тепер же ціни та ринкова активність залишаються досить стабільними протягом року, а акції від забудовників майже не проводяться.

Найдешевше житло під час війни можна знайти у великих містах сходу та центральної частини України, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, а також Черкаси, Полтава та Чернігів. У Києві та Одесі ціни теж залишаються відносно доступними, хоча ризики значні.

На заході все зовсім інакше: у Луцьку, Рівному, Тернополі та Чернівцях ще можна знайти житло за нормальними цінами, але ось в Ужгороді, Івано-Франківську та особливо у Львові ціни на нерухомість явно завищені. Проте після завершення війни та процесу євроінтеграції вартості на заході можуть стрибнути на 50-70%.

Раніше ми розповідали, що ціни на оренду житла в Україні невдовзі злетять до 20%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!