Стоимость недвижимости после войны может вырасти на 30%: стоит ли украинцам уже сейчас покупать жилье

Сейчас самые выгодные цены на жилье наблюдаются на востоке и юге Украины, в то время как Киев и западные регионы остаются самыми дорогими. Специалисты рекомендуют покупать жилье уже сейчас, поскольку после окончания войны цены могут повыситься на 30-40%.

Эту информацию озвучил Денис Шульга, соучредитель сайта "Энциклопедия новостроек", в комментарии к СМИ. Он отметил, что Киев станет первым городом, где после окончания войны цены на квадратный метр начнут значительно расти.

До войны цены на жилье в Киеве часто превышали уровень некоторых европейских столиц. После начала войны рынок пережил резкое падение, но уже сейчас наблюдаются первые признаки восстановления.

"В Киеве рынок замер не из-за отсутствия денег у покупателей, а из-за ожидания стабильности. Как только ситуация выровняется, спрос резко возрастет, и Киев станет номером один", – подчеркнул специалист.

В Одессе ситуация также схожа: спрос на недвижимость существует, но строительство многих жилых комплексов приостановлено. Шульга приводит пример одного из собственных объектов – дома с фасадом из стекла, где застройщик решил приостановить работы из-за опасности обстрелов.

Читайте также: Рынок аренды Киева: какое жилье сейчас в самом большом дефиците

Рынок недвижимости в западных областях развивается самыми быстрыми темпами. Всего за последний месяц в Ужгороде начато строительство пяти масштабных комплексов, в каждом из которых от 370 до 700 квартир. Цены на квадратный метр начинаются от 900-1100 долларов.

Львов же сохраняет лидерство по количеству заключенных сделок и объему финансовых операций. Квартиры здесь покупают преимущественно местные жители и жители соседних областей, в то время как переселенцы и люди из других городов в основном арендуют жилье.

В то же время эксперт отмечает, что львовские цены значительно завышены. Однокомнатная квартира в центре города стоит около 100 тысяч долларов, тогда как за эти деньги в Одессе можно приобрести просторную "двушку" или даже трехкомнатную квартиру в центре.

Из-за войны многие люди выбирают аренду вместо покупки жилья. Это особенно касается крупных городов – Киева, Одессы и Львова, где цены на аренду выросли из-за внутренней миграции и возвращения украинцев из-за границы.

Сложилась парадоксальная ситуация: в каком из регионов Украины квартира для сдачи в аренду может окупиться за год

"Люди не спешат покупать, потому что боятся потерять деньги. Есть тенденция переселяться за город ради безопасности", – комментирует Шульга.

До войны, по его словам, рынок недвижимости имел определенную сезонность: летом и после праздников наблюдался спад спроса, и застройщики предлагали скидки и акционные предложения. Осень была традиционно периодом высокой активности. Теперь же цены и рыночная активность остаются достаточно стабильными в течение года, а акции от застройщиков почти не проводятся.

Самое дешевое жилье во время войны можно найти в крупных городах востока и центральной части Украины, таких как Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, а также Черкассы, Полтава и Чернигов. В Киеве и Одессе цены тоже остаются относительно доступными, хотя риски значительны.

На западе все совсем иначе: в Луцке, Ровно, Тернополе и Черновцах еще можно найти жилье по нормальным ценам, но вот в Ужгороде, Ивано-Франковске и особенно во Львове цены на недвижимость явно завышены. Однако после завершения войны и процесса евроинтеграции стоимости на западе могут подскочить на 50-70%.

Ранее мы рассказывали, что цены на аренду жилья в Украине скоро взлетят до 20%.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!