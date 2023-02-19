Субсидія на оплату комуналки: хто з українців може втратити пільги
В Україні з 1 лютого почали діяти нові правила щодо отримання житлових субсидій. Тепер українці, які отримують допомогу від держави, повинні самостійно переказувати кошти за спожиті ЖКП.
Тим часом у Міністерстві соціальної політики поінформували, хто з українців не має права на отримання субсидії. У відомстві також назвали кілька причин, чому громадян можуть залишитися без знижки на оплату комуналки.
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Причини, чому можуть відмовити у нарахуванні субсидій, або позбавити пільг:
- Якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв.м., а приватного будинку 230 кв. м. З винятками можна ознайомитися тут.
- Якщо будь-хто з членів сім'ї, що претендує на допомогу, протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн.
- У разі, якщо будь-який член домогосподарства має у власності більш як одну квартиру чи приватний будинок.
- Якщо особа, що претендує на субсидію, має на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики більш як 100 тис. грн.
- Якщо у власності українця є транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда та причепа). Або якщо він має більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа).
- Якщо у складі сім'ї є особи, які досягли 18-річного віку станом початку періоду, протягом якого враховуються доходи призначення житлової субсидії. З винятками можна ознайомитися тут.
- Коли громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання.
- У разі наявності простроченої (понад три місяці) заборгованості з оплати компослуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів понад три місяці.
- Особи, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.
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