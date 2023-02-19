Субсидія на оплату комуналки: хто з українців може втратити пільги

В Україні з 1 лютого почали діяти нові правила щодо отримання житлових субсидій. Тепер українці, які отримують допомогу від держави, повинні самостійно переказувати кошти за спожиті ЖКП.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики поінформували, хто з українців не має права на отримання субсидії. У відомстві також назвали кілька причин, чому громадян можуть залишитися без знижки на оплату комуналки.

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Причини, чому можуть відмовити у нарахуванні субсидій, або позбавити пільг:

Якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв.м., а приватного будинку 230 кв. м. З винятками можна ознайомитися тут. Якщо будь-хто з членів сім'ї, що претендує на допомогу, протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. У разі, якщо будь-який член домогосподарства має у власності більш як одну квартиру чи приватний будинок. Якщо особа, що претендує на субсидію, має на депозитному банківському рахунку понад 100 тисяч гривень, або облігації внутрішньої державної позики більш як 100 тис. грн. Якщо у власності українця є транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда та причепа). Або якщо він має більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як 15 років (крім мопеда та причепа). Якщо у складі сім'ї є особи, які досягли 18-річного віку станом початку періоду, протягом якого враховуються доходи призначення житлової субсидії. З винятками можна ознайомитися тут. Коли громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання. У разі наявності простроченої (понад три місяці) заборгованості з оплати компослуг, загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів понад три місяці. Особи, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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