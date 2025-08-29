Сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на вихідні

Наприкінці серпня в Україні прогнозується помітне потепління, адже з Близького Сходу та Закавказзя надходитиме спекотна повітряна маса. У суботу, 30 серпня, західні області очікує тепла малохмарна погода без опадів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Уночі та вранці місцями можливий туман, а температура коливатиметься від +12 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +28…+33. На півночі країни, де відчутним буде вплив антициклону, також буде сухо та сонячно з нічними температурами +12…+17 і денними показниками +28…+33. У центрі очікується малохмарна спекотна погода без опадів, уночі +13…+18, вдень +29…+34. Південь та Крим потішать сонцем і спекою: нічні температури становитимуть +16…+21, денні +30…+35. На сході передбачається мінлива хмарність, уночі сухо, а вдень місцями можливі короткочасні дощі. Повітря прогріватиметься до +30…+35, уночі буде +12…+17. У Приазов’ї та на Донбасі вдень вітер може посилюватися до 15–20 м/с.

У неділю, 31 серпня, на заході країни ніч мине без істотних опадів, однак удень у Карпатах, Прикарпатті та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами, подекуди можливий град і шквали. Температура тут становитиме +12…+17 уночі та +27…+32 вдень, у горах — +22…+27. На півночі утримається сонячна та суха погода: +13…+18 уночі та +28…+33 вдень. Центральні області очікує малохмарна спекотна погода з нічними температурами +15…+20 і денними +31…+36. На півдні та в Криму залишатиметься сухо і спекотно: вночі +16…+21, удень +30…+35. Східні області також обійдуться без опадів, а температура коливатиметься від +15…+20 уночі до +31…+36 удень.

