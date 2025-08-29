Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на выходные

В конце августа в Украине прогнозируется заметное потепление, ведь с Ближнего Востока и Закавказья будет приходить жаркая воздушная масса. В субботу, 30 августа, западные области ожидает теплая малооблачная погода без осадков.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Ночью и утром местами возможен туман, а температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33. На севере страны, где будет ощутимо влияние антициклона, также будет сухо и солнечно с ночными температурами +12…+17 и дневными показателями +28…+33. В центре ожидается малооблачная жаркая погода без осадков, ночью +13…+18, днем +29…+34. Юг и Крым порадуют солнцем и жарой: ночные температуры составят +16…+21, дневные +30…+35. На востоке ожидается переменная облачность, ночью сухо, а днем местами возможны кратковременные дожди. Воздух будет прогреваться до +30…+35, ночью будет +12…+17. В Приазовье и Донбассе днем ветер может усиливаться до 15–20 м/с.

В воскресенье, 31 августа, на западе страны ночь пройдет без существенных осадков, однако днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы. Температура здесь будет +12…+17 ночью и +27…+32 днем, в горах — +22…+27. На севере сохранится солнечная и сухая погода: +13...+18 ночью и +28...+33 днем. Центральные области ожидает малооблачная жаркая погода с ночными температурами +15…+20 и дневными +31…+36. На юге и в Крыму будет оставаться сухо и жарко: ночью +16…+21, днем +30…+35. Восточные области также обойдутся без осадков, а температура будет колебаться от +15...+20 ночью до +31...+36 днем.

