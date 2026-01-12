Выплаты для украинцев с инвалидностью 2 группы: на какую сумму можно рассчитывать

Государство продолжает обеспечивать социальную поддержку людей с инвалидностью, предлагая не только пенсионные выплаты, но и финансовую помощь, льготы и широкий спектр социальных услуг. Речь идет о реабилитационных программах, уходе, оформлении опеки или попечительства, а также других гарантиях.

Воспользоваться этими возможностями можно при наличии официального документа, подтверждающего статус человека с инвалидностью. Об этом сообщает ПФУ.

От чего зависит размер пенсии по инвалидности II группы Пенсию по инвалидности назначают лицам, частично или полностью потерявшим трудоспособность вследствие заболевания или травмы. Для гражданских граждан обязательным условием является наличие страхового стажа — от одного до пятнадцати лет в зависимости от возраста на момент установления инвалидности.

Размер пенсионных выплат определяется группой инвалидности: для I группы он составляет 100% пенсии по возрасту; для II группы – 90%; для III группы – 50%.

Пенсию начисляют с даты установления инвалидности, если человек обратился в Пенсионный фонд в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения выплаты назначаются со дня подачи заявления. Денежные средства выплачиваются в течение всего периода, на который установлена инвалидность.

Минимальные выплаты для чернобыльцев и военных В 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы, чья инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, не может быть менее 7 884,57 гривны.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС действует другая норма: пенсия должна составлять не менее 80% от средней заработной платы за предыдущий год. С 1 марта 2025 г. этот показатель равен 13 989,28 гривны.

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения службы или позже чем через три месяца после увольнения. Размер выплат зависит от причин инвалидности: для лиц с инвалидностью II группы в результате боевых действий - 80% денежного довольствия, но не менее 13 822 гривен; для других военных – 60% денежного довольствия.

Какие льготы и помощь получают люди с инвалидностью II группы Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", граждане II группы имеют право на ряд социальных гарантий.

Жилье и коммунальные услуги Такие лица пользуются преимущественным правом на получение жилья, особенно, если инвалидность связана с трудовой деятельностью или военной службой. Отдельные льготы на оплату коммунальных услуг не предусмотрены, однако они могут оформить жилищную субсидию, которая обычно переназначается автоматически.

Трудовые права Людей с инвалидностью II группы принимают к работе без испытательного срока. Они имеют право уволиться в любой момент по собственному желанию, работать по индивидуальному графику или на условиях неполного рабочего времени. Также им предоставляется отпуск в удобный период и увеличенной продолжительности.

Медицинские льготы При амбулаторном лечении такие граждане могут приобретать лекарства со скидкой 50%. Для лиц с инвалидностью в результате войны медикаменты предоставляются бесплатно.

Транспорт Люди с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на внеочередное обслуживание. В период с 1 октября по 15 мая для них действует скидка 50% на проезд в междугородном, железнодорожном, авиационном и речном транспорте.

Студенты с инвалидностью II группы получают социальные стипендии и могут претендовать на дополнительную материальную помощь. Введение в заведения высшего образования для них осуществляется в пределах специальных квот.

