Как получить отсрочку родственника пропавшего без вести военного

В Украине значительно облегчили процедуру получения и продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники пропали без вести во время войны с Россией. Теперь это можно сделать быстро и удобно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или портал "Действие".

Об этом сообщила координатор групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы по правам человека Елена Белячкова в интервью " Главкому ".

Кто имеет право на отсрочку

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить военнообязанные, если их близкий родственник (супруг, сын/дочь, отец/мать, родной брат или сестра) пропал без вести во время отпора вооруженной агрессии РФ.

Ключевой документ-основание — выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что изменилось и почему стало проще

Ранее семьи сталкивались с серьезной проблемой: постановление Кабмина №560 содержало некорректный перечень документов, из-за чего ТЦК часто требовали судебного решения о признании пропавшей без вести. Это создавало коллизию по закону и существенно усложняло процесс.

В конце 2025 это несоответствие устранили: перечень документов привели в соответствие с законом. Теперь выписки из Реестра достаточно — судебное решение больше не нужно.

Как оформить отсрочку сейчас

Подать заявление можно через ЦНАП или портал Действие (электронно).

Основной подтверждающий документ — выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Отсрочка не предоставляется автоматически – ее нужно оформить в установленном порядке, даже если статус родственника уже подтвержден.

Выписку из Реестра можно получить бесплатно через портал МВД или обратившись к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Изменения действуют с конца 2025 года и направлены на устранение бюрократических барьеров для семей пропавших без вести. Если раньше процедура затягивалась через суд, то теперь она стала более доступной и быстрой.

