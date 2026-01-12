Актуально в период отключения света: что такое EcoFlow и какой выбрать для квартиры

Из-за регулярных и длительных блекаутов украинцы массово вернулись к теме резервного питания. Особенно актуально это для обитателей многоэтажек, где генератор поставить невозможно из-за шума, выхлопов и правил дома.

Именно поэтому спрос на портативные зарядные станции EcoFlow вырос стремительно — компактные, легкие, мобильные и позволяют переносить устройство из комнаты в комнату или даже между квартирами. Об этом пишет OBOZ.

Чем EcoFlow отличается от обычных павербанков и генераторов

Внешне EcoFlow напоминает большой павербанк, но мощность у него гораздо выше. Благодаря розетке 220 В станция может питать бытовую технику, ноутбуки, роутеры, холодильники и освещение часами или даже на днях (в зависимости от модели и емкости).

Главные преимущества по сравнению с бензиновыми/дизельными генераторами:

Бесшумность – работает тихо, как обычный гаджет;

– работает тихо, как обычный гаджет; Экологичность – ноль выбросов, можно использовать в помещении;

– ноль выбросов, можно использовать в помещении; Безопасность - нет риска отравления угарным газом;

- нет риска отравления угарным газом; Мобильность – вес от 3–5 кг (младшие модели) до 20–30 кг (мощные), легко переносить;

– вес от 3–5 кг (младшие модели) до 20–30 кг (мощные), легко переносить; Быстрая зарядка – многие модели заряжаются от сети за 1–2 часа.

Сколько стоят зарядные станции EcoFlow в Украине (январь 2026)

Цены в официальных магазинах (Rozetka, Comfy, Epicentr, YASNO shop, авторизованный EcoFlow Ukraine) колеблются в зависимости от модели, емкости и комплектации. Актуальный диапазон — от 25 000 грн до 145 000 грн и выше топовых версий с дополнительными батареями.

Популярные модели (ориентировочные цены на январь 2026):

EcoFlow RIVER 3 / RIVER 2 – от 10 000–25 000 грн (компактные, для гаджетов и малой нагрузки);

– от 10 000–25 000 грн (компактные, для гаджетов и малой нагрузки); EcoFlow DELTA 2 / DELTA 2 Max – 50 000–90 000 грн (универсальный выбор для квартиры);

– 50 000–90 000 грн (универсальный выбор для квартиры); EcoFlow DELTA Pro - 100 000-150 000 грн + (мощные, для холодильника, отопления и т.д.).

Важно: проверяйте наличие на складе – популярные модели быстро раскупают, и приходится ждать поставки или брать аналог.

Как правильно подобрать мощность: используйте калькулятор

Чтобы не переплатить за лишнюю емкость или не купить слабую станцию, воспользуйтесь популярным онлайн-калькулятором (один из самых распространенных – https://rewlogan.com/power или аналогичный на uStore/других сайтах).

Инструкция проста:

Выберите устройства, которые вы планируете питать (роутер, лампы, ноутбук, холодильник и т.д.). Укажите их мощность в ваттах (Вт) и сколько часов в сутки они будут работать. Калькулятор выдаст минимальную необходимую емкость (Вт·ч) и рабочую мощность станции.

Пример расчета:

Wi-Fi роутер 10 Вт – 5 часов;

LED-лампа 10 Вт – 3 часа;

Ноутбук 60 Вт – 3 часа;

Холодильник 100 Вт – 24 часа.

Результат: минимум 2660 Вт·ч емкости и рабочая мощность ~180 Вт.

Помните: это примерный расчет. Для точности добавьте запас 20–30% на пусковые токи (особенно для холодильника) и учитывайте реальные параметры приборов.

Важные правила использования EcoFlow

Никогда не подключайте станцию к сети через "двойную вилку" (кабель с двумя вилками) – это опасно и может повредить устройство.

Подключайте потребители непосредственно к станции.

Если не хватает розеток 220 В – используйте качественный удлинитель (без перегрузки).

Сохраняйте станцию в сухом прохладном месте, избегайте прямых солнечных лучей.

