Сирський анонсував збільшення зарплат військовим: коли та на скільки

Міністерство оборони України працює над запровадженням оновлених контрактів для військовослужбовців. Вони передбачатимуть суттєве підвищення грошового забезпечення та чітко визначені строки служби.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, над новими контрактами спільно працюють Міноборони, Генеральний штаб та інші залучені відомства. Увесь процес перебуває під особистим контролем президента України.

Сирський зазначив, що ключовими новаціями стануть фіксовані терміни проходження служби та значно вищий рівень фінансового забезпечення для військових.

"Військовослужбовці отримуватимуть зарплату щонайменше утричі більшу, ніж нині. При цьому всі премії та додаткові виплати збережуться. Ми довго йшли до цього рішення, і, за моїми відчуттями, контракт уже перебуває на фінальній стадії підготовки", — пояснив головнокомандувач.

Раніше Сирський також коментував інші аспекти безпекової політики. Зокрема, він заявляв, що запропонована у мирному плані США чисельність української армії на рівні 800 тисяч військових є прийнятною для України та здатною гарантувати захист у разі повторної агресії. Водночас, за його словами, раніше лунали пропозиції скоротити армію до 600 тисяч осіб.

Коментуючи можливі варіанти рішень щодо Донецької області, Сирський наголосив, що всі подібні питання розглядаються комплексно — за участю військового командування та керівництва держави, а кожне рішення ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на проблему самовільного залишення частин. На його думку, її розв’язання потребує загальнодержавного підходу та взаємодії не лише військових, а й органів місцевої влади. Він підкреслив важливість створення комфортних умов для переходу громадян із цивільного життя до служби в армії, а також наголосив, що значну увагу слід приділяти якісній підготовці у навчальних центрах, де фіксується чимало випадків СЗЧ.

