Тариф на газ у вересні: скільки доведеться заплатити українцям

До кінця квітня 2026 року вартість газу для населення, яке майже повністю обслуговується компанією "Нафтогаз" (понад 98%), не зазнає змін. У вересні ціна за один кубометр становитиме 7,96 гривні. Надалі можливе коригування тарифу, але лише за умови внесення змін до законодавства, що наразі передбачає мораторій на підвищення вартості газу та теплопостачання.

Підвищення тарифу на газ залишається неможливим без офіційного скасування мораторію – навіть після 30 квітня 2026 року. При цьому наразі жодних ініціатив щодо перегляду відповідного законодавства не висувається, пише OBOZ.UA.

Чи вистачить газу Україні на зимовий період

Станом на липень, в українських підземних сховищах накопичено близько 9 мільярдів кубометрів газу. Поточний рівень заповнення – лише 29,2%, що є найнижчим показником за останні роки. Попри це, темпи закачування залишаються вищими, ніж торік. Для порівняння: наприкінці літа 2021 року сховища були заповнені більш ніж наполовину – на 60%.

Щоб уникнути закупівлі газу в зимовий період, коли ціни традиційно зростають, необхідно вже зараз активізувати імпортні поставки. Це дозволить сформувати більш стабільний енергетичний резерв.

Читайте також: Третя платіжка за газ: кому з українців доведеться заплатити до 900 грн

Попередній опалювальний період Україна пережила з критично низькими запасами. Ексголову "Нафтогазу" Олексія Чернишова досі критикують за те, що влітку минулого року не було здійснено достатніх закупівель газу. Це поставило під загрозу стабільність сезону, а також змусило витратити значні кошти на екстрене поповнення енергоресурсів.

Цьогоріч Україна демонструє помітне прискорення у наповненні газових сховищ. Лише протягом останнього місяця "Нафтогаз" оформив два кредити у державних банках, активно продовжуючи пошук додаткових фінансових ресурсів для літніх закупівель палива.

Попри позитивну динаміку, експерт Олександр Харченко зазначає, що країна все ще не встигає за запланованим графіком. Аналітики Dixi Group запропонували кілька варіантів розвитку подій. Найоптимістичніший сценарій передбачає, що з червня добові обсяги закачування зростуть до 32 млн кубометрів, а видобуток газу державними та приватними компаніями повернеться до рівня минулого року.

За даними Expro, у червні середньодобовий показник закачування вже досяг 44,7 млн куб. м – це свідчить про суттєве прискорення процесу накопичення. І хоча виклики залишаються, така динаміка – безумовно позитивний сигнал для енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців слід терміново замінити лічильник газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!