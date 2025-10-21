Найтепліше буде на заході: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня

Найбільш комфортна температура триматиметься на заході та півдні країни — від +12 до +16 градусів. Винятком стане Рівненська область, де повітря прогріється лише до +8…+11 градусів. На решті території України температура коливатиметься в межах +7…+12 градусів.

Уночі прогнозують +1…+8 градусів, а при проясненнях можливі заморозки. Про це повыдомляє Наталка Діденко.

Дощі 22 жовтня очікуються місцями — на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині, а також увечері на Київщині. Водночас у більшості регіонів переважатиме суха погода з хмарністю та туманами, без істотних опадів.

У Києві завтра буде прохолодно — вдень близько +9 градусів, без дощів. Метеорологиня також попередила, що 24–25 жовтня через територію України рухатиметься атмосферний фронт, який принесе дощі, сильний вітер і коливання атмосферного тиску. За її словами, це може погіршити самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями, тож варто заздалегідь подбати про своє здоров’я.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

