Теплее всего будет на западе: прогноз погоды в Украине на 22 октября

Наиболее комфортная температура будет держаться на западе и юге страны – от +12 до +16 градусов. Исключением станет Ровенская область, где воздух прогреется только до +8…+11 градусов. На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +7…+12 градусов.

Ночью прогнозируют +1…+8 градусов, а при прояснениях возможны заморозки. Об этом сообщает Наталья Диденко.

Дожди 22 октября ожидаются местами — в Харьковской, Луганщине, Черкасской, Ровенской, а также вечером в Киевской области. В то же время, в большинстве регионов будет преобладать сухая погода с облачностью и туманами, без существенных осадков.

Читайте также: На Украину надвигается резкое похолодание: прогноз погоды на 1 октября

В Киеве завтра будет прохладно – днем около +9 градусов, без дождей. Метеорологиня также предупредила, что 24-25 октября через территорию Украины будет двигаться атмосферный фронт, который принесет дожди, сильный ветер и колебания атмосферного давления. По ее словам, это может ухудшить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому следует заранее позаботиться о своем здоровье.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!