Терорист-смертник у Пакистані підірвав потяг: загинули 24 людини, ще 70 поранено (фото)

У Пакистані внаслідок теракту проти пасажирського поїзда загинули щонайменше 24 людини, ще близько 70 осіб зазнали поранень. Напад стався у місті Кветта — адміністративному центрі провінції Белуджистан.

Про це повідомляє The Telegraph. За попередніми даними, смертник на автомобілі, начиненому вибухівкою, врізався у вагон потяга в момент, коли той проїжджав повз залізничний світлофор. Потужний вибух спричинив перекидання двох вагонів та масштабну пожежу.

Унаслідок атаки пошкоджено також прилеглі будівлі та автомобілі, припарковані біля колії.

Відомо, що поїзд перевозив пакистанських військових разом із членами їхніх сімей. Вони прямували до Пешавара на святкування Ід аль-Фітр.

Відповідальність за напад взяло на себе сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану". У заяві бойовики повідомили, що їхньою основною ціллю були представники сил безпеки Пакистану.

Медики повідомляють, що десятки постраждалих були доправлені до лікарень, частина з них перебуває у важкому стані.

Белуджистан — найбільша за площею та одна з найбідніших провінцій Пакистану. Попри значні запаси нафти, газу та інших природних ресурсів, регіон роками залишається економічно відсталим. Сепаратистські угруповання звинувачують центральну владу у використанні ресурсів без належної підтримки місцевого населення та вимагають незалежності. Через це в регіоні тривалий час триває збройне протистояння низької інтенсивності, а напади на військових, державні об’єкти та цивільних трапляються регулярно.

