Точно прослужить довго: яка модель Toyota відрізняється довговічністю 

Вибір вживаного автомобіля — це завжди пошук балансу між ціною, станом і майбутніми витратами на утримання. Toyota Corolla, яка з 1966 року розійшлася тиражем понад 50 мільйонів примірників, давно має репутацію одного з найнадійніших автомобілів у світі. Проте навіть у легендарної моделі бувають невдалі роки випуску, коли статистика поломок різко зростає.

CarBuzz, RepairPal, J.D. Power та Car Edge, склали огляд найкращих і найризикованіших поколінь Corolla для вторинного ринку в 2026 році. Модель 2020 року визнана абсолютним лідером за надійністю серед усіх поколінь. Вона отримала максимальні оцінки від RepairPal (4,5/5) та Car Edge (A+), а кількість скарг власників — одна з найнижчих в історії моделі. Єдині зауваження стосувалися дрібниць: наклейок вантажності або роботи ліхтарів заднього ходу. Загалом це один із найбезпечніших і найдовговічніших варіантів на вторинному ринку.

Версія 2021 року практично не поступається попередниці. Оцінки надійності також високі (RepairPal 4,5/5, Car Edge A+). Поодинокі скарги пов’язані з клапаном обходу охолоджувальної рідини, але це не впливає на загальний ресурс агрегатів. Більшість звернень до сервісу стосуються другорядних елементів.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Моделі 2018 року замикають трійку рекомендованих. Вони мають відмінні оцінки від J.D. Power (86/100) та RepairPal (4,5/5). Серед зафіксованих проблем — несправності паливної помпи та пошкодження ізоляції проводів гризунами. Але в цілому технічний стан більшості екземплярів залишається на високому рівні.

Найбільш проблемним виявився період десятого покоління, особливо 2009 рік. Власники масово скаржилися на надмірне споживання оливи двигуном, передчасний вихід з ладу водяної помпи (часто вже на 100 000 км) та серйозні проблеми з трансмісією після 220 000 км.

Ще гірша ситуація з моделями 2010 року — вони встановили антирекорд за кількістю офіційних відкликань (17 випадків). Серед критичних дефектів: проблеми з подушками безпеки, педаллю газу та перемикачем склопідіймачів, який міг розплавитися й спричинити пожежу. Також часто фіксувалися серйозні несправності гальмівної системи.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

