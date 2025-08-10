Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці: Білий дім розглядає можливість запросити туди Зеленського

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Про це він написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!", - йдеться в дописі.

Помічник глави РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки зустрічі.

"Росія та США – близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці", – заявив Ушаков.

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску. Про це повідомив NBC News американський високопосадовець і троє людей, поінформованих про внутрішні дискусії.

"Це обговорюється", – сказав один із співрозмовників.

Високопосадовець і люди, поінформовані про переговори, сказали, що візит не був остаточно узгоджений і що незрозуміло, чи буде Зеленський на Алясці для проведення зустрічей.

Високопосадовець адміністрації сказав, що це "абсолютно" можливо.

"Всі дуже сподіваються, що це станеться", – сказав посадовець.

На запитання, чи США офіційно запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив президент Путін".

Якби Зеленський поїхав на Аляску, неясно, чи опинилися б вони з Путіним в одній кімнаті, – сказав один з учасників переговорів.

Раніше ми розповідали, що Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна.

