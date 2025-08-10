Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске: Белый дом рассматривает возможность пригласить туда Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в американском штате Аляска.

Об этом он написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены впоследствии. Спасибо за внимание к этому вопросу!", – говорится в сообщении.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ подтвердил факт подготовки встречи.

"Россия и США – близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске", – заявил Ушаков.

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. Об этом сообщил NBC News американский высокопоставленный чиновник и три человека, информированных о внутренних дискуссиях.

"Это обсуждается", – сказал один из собеседников.

Высокопоставленное должностное лицо и люди, проинформированные о переговорах, сказали, что визит не был окончательно согласован и что непонятно, будет ли Зеленский на Аляске для проведения встреч.

Высокопоставленное чиновник администрации сказал, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", – сказал чиновник.

На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный чиновник Белого дома ответил: "Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. В настоящее время Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил президент Путин".

Если бы Зеленский поехал на Аляску, неясно, оказались бы они с Путиным в одной комнате, – сказал один из участников переговоров.

Ранее мы рассказывали, что Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

