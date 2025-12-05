Ціна вже перевищує 50 гривень: в Україні зростає вартість популярного продукту

В українських супермаркетах знову зросли ціни на один із базових продуктів — хліб. Станом на 4 грудня 2025 року, у грудні подорожчали п’ять популярних сортів, тоді як лише один залишився без змін порівняно з листопадом.

Житній "Столичний" вагою 950 г — єдиний, що не подорожчав і коштує 44,40 грн, як і в листопаді. Натомість житній Riga "Бородинівський" вагою 300 г тепер продають по 50,40 грн, хоча в листопаді середня ціна була 47,18 грн. Пшеничний нарізний вагою 650 г подорожчав до 45,99 грн з попередніх 44,29 грн. Пшеничний "Цар Хліб" нарізний вагою 600 г обійдеться в 48,32 грн проти 46,94 грн місяцем раніше. Батон "Рум’янець" вагою 450 г зріс на 18 копійок — до 31,20 грн, а Київський нарізний батон вагою 500 г подорожчав на 10 копійок і тепер коштує 33,90 грн. Про це повідомляє Мінфін.

Найбільше зростання торкнулося житнього хліба — деякі сорти вже перевищили 50 грн за невелику буханку.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко прогнозує, що до кінця 2025 року ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%. Це пов’язано з подорожчанням борошна, особливо житнього, зростанням тарифів на електроенергію та газ, збільшенням витрат на логістику, зарплати, а також загальною інфляцією та наслідками війни. Собівартість виробництва зростає щомісяця, і пекарні змушені перекладати ці витрати на споживачів.

Не всі продукти дорожчають: цибуля різко подешевшала до 3–8 грн за кілограм через низький попит, а молочні продукти, зокрема сметана, масло та сири, найближчим часом подешевшають на 5–10%. Натомість алкоголь почне дорожчати з кінця грудня через сезонний попит.

