Тисяча гривень від Зеленського: який термін оформлення і на що можна витратити

Одноразова допомога у розмірі 1 000 гривень, започаткована Володимиром Зеленським у межах програми "Зимова єПідтримка", призначена для підтримки громадян у холодний період. Отримати її можуть українці, які перебувають на підконтрольній території, а для дітей заявку може оформити один із батьків.

Про це повідомляє OBOZ. Подати заявку можна через застосунок "Дія", обравши розділ "Зимова єПідтримка" та вказавши, кому саме призначена виплата й на яку картку вона має надійти. Для тих, хто не користується застосунком або не має банківської картки, залишається можливість оформлення через банки-партнери або Укрпошту. Заявки прийматимуть приблизно з 15 листопада до 15 грудня 2025 року, а самі кошти потрібно використати у встановлений строк.

Отримані 1 000 гривень дозволено витрачати на комунальні послуги, ліки, книжки, одяг, взуття або на благодійність, зокрема на підтримку Збройних сил України.

