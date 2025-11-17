Тысяча гривен от Зеленского: какой срок оформления и на что можно потратить

Единовременное пособие в размере 1 000 гривен, начатое Владимиром Зеленским в рамках программы "Зимняя е Поддержка", предназначено для поддержки граждан в холодный период. Получить ее могут находящиеся на подконтрольной территории украинцы, а для детей заявку может оформить один из родителей.

Об этом сообщает OBOZ. Подать заявку можно через приложение "Действие", выбрав раздел "Зимняя е Поддержка" и указав, кому именно назначена выплата и на какую карту она должна поступить. Для тех, кто не пользуется приложением или не имеет банковской карты, остается возможность оформления через банки-партнеры или Укрпочту. Заявки будут приниматься примерно с 15 ноября по 15 декабря 2025 года, а сами средства нужно использовать в установленный срок.

Полученные 1 000 гривен разрешено тратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, одежду, обувь или благотворительность, в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины.

