'Путін не має підстав для припинення війни в Україні' - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі президент Росії Володимир Путін не має причин припиняти війну чи укладати мирну угоду з Україною. Мерц зазначив, що не довіряє російському лідеру.

За його словами, Путін готовий до переговорів лише тоді, коли це відповідатиме його особистим інтересам. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу Sat.1.

"Путін піде на переговори лише тоді, коли це буде вигідно йому самому. Наразі він вважає, що продовження війни в його інтересах. Він захоплює території, спостерігає за дискусіями в Європі та Америці, бачить, як до нього ставиться американський президент і лідери інших країн. Ключовим прикладом є Шанхайська конференція".

Мерц підкреслив, що для зміни позиції Росії необхідно створити умови, які змусили б Кремль шукати вихід із війни. На його думку, ключ до цього лежить в економічній площині – через послаблення російської військової економіки.

"Наразі в Путіна немає причин для припинення вогню чи мирної угоди. Ми повинні створити такі умови. З військової точки зору це складно, але економічно – можливо. Треба зробити так, щоб Росія не могла підтримувати свою військову економіку".

Як один із заходів Мерц запропонував запровадити мита для країн, які продовжують активно співпрацювати з Росією в торгівлі.

