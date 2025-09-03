'У Путина нет оснований для прекращения войны в Украине' - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у президента России Владимира Путина нет причин прекращать войну или заключать мирное соглашение с Украиной. Мерц отметил, что не доверяет российскому лидеру.

По его словам, Путин готов к переговорам только тогда, когда это будет отвечать его личным интересам. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Sat.1.

"Путин пойдет на переговоры только тогда, когда это будет выгодно ему самому. Пока он считает, что продолжение войны в его интересах. Он захватывает территории, наблюдает за дискуссиями в Европе и Америке, видит, как к нему относится американский президент и лидеры других стран. Ключевым примером является Шанхайская конференция".

Мерц подчеркнул, что для изменения позиции России необходимо создать условия, которые бы заставили Кремль искать выход из войны. По его мнению, ключ к этому лежит в экономической плоскости – из-за ослабления российской военной экономики.

"Пока у Путина нет причин для прекращения огня или мирного соглашения. Мы должны создать такие условия. С военной точки зрения это сложно, но экономически – возможно. Надо сделать так, чтобы Россия не могла поддерживать свою военную экономику".

В качестве одной из мер Мерц предложил ввести пошлины для стран, продолжающих активно сотрудничать с Россией в торговле.

