Вчені близькі до розгадки причин смерті дітей, чиї блискучі скелети знайшли у печері (фото)

Ще у 1989 році в джунглях у природному заповіднику гори Тапір (Беліз) знайшли печеру Actun Tunichil Muknal (її ще назвали ATM). Усередині печери було виявлено скелети, які належали як дітям, так і дорослим.

Там були й рештки немовлят віком від одного до трьох років, деякі з них були запхнуті в щілини та невеликі прилеглі печери. Серед цих людських решток був скелет й підлітка віком приблизно 15 років (вважається, що його зв'язали перед вбивством).

У більшості скелетів був деформований череп. Науковці кажуть, що це дало підстави вважати, що цих людей вбили ударом по голові. Хоча точне датування скелетів важко встановити, вважається, що це могло статися між 700 і 900 роками нашої ери. Саме такий вік мала кераміка, знайдена на цьому місці.

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Найдивовижнішою знахідкою у печері стали рештки 17 річного хлопця, якого спочатку сприйняли за дівчину та назвали його "Кришталевою дівою". Таку назву його рештки отримали через сяйво, яким був покритий скелет. Коли ж дізналися, що рештки належали особині чоловічої статі, ці рештки назвали "Кришталевим принцом".

Як пише видання Atlas Obscura, цей скелет був унікальний своїм розташуванням і тим фактом, що два хребці розчавлені. Дослідники вважають, що ця людина могла померти через особливо насильницький спосіб, перш ніж її на землю помирати. Можливо, її тіло пролежало в печері 1100 років. Скелет пролежав там так довго, що повністю кальцифікувався, через що кістки стали блискучими.

Науковці вважають, що всіх цих людей вбили задля жертвоприношення, скоріш за все, щоб "задобрити" бога дощу Чака або, можливо, богів підземного світу. Інша теорія стверджує, що цих людей запідозрили у "відьомстві". Саме так у давні часи вбивали чаклунів та скидали у печери, що "їхні духи опинилися у пастці".

Також у печері знайшли деякі предмети, що використовували майя – керамічні предмети, висічені у печері утворення – силуети облич людей і зображення тварин. А ще з'ясувалося, що ця печера наповнена Amblypygi – "павуки-батоги".

Вчені досі досліджують знахідки у печері, аби з'ясувати точну причину смерті тих, чиї скелети там розміщені.

"Через важкодоступність і процес кальцифікації печери багато реліквій збереглися такими, якими вони були залишені, і дуже мало було вивезено з печери з моменту її відкриття", – пише видання.

Місцеві називають цю печеру Actun Tunichil Muknal, що перекладається як "Печера Кришталевої гробниці". Місцеві жителі знають її як "Xibalba" – так вони назвали печеру на честь підземного світу майя.

Ця печера довгий час вважалася "входом до пекла", вважалося, що нею володіють боги смерті майя. Через те що існувало вірування, що власники печери демони приносили людям хвороби, біль та страх, до неї у давні часи скидали тіла тих, хто міг якимось чином бути пов'язаний з чорною магією.

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