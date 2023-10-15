Вчені знайшли дивну форму льоду, яка тане при дуже високих температурах і може бути провідником

У глибинах планети, де звичні матеріали зазнають надзвичайного тиску та тепла, відбуваються дивні речі. Вчені виявили, що атоми заліза можуть танцювати в твердому ядрі Землі, та що на газових гігантах, як Уран і Нептун, існує гарячий, чорний "суперіонний лід", який є одночасно твердим і рідким. Вчені вперше створили цей екзотичний лід в лабораторних умовах п'ять років тому і підтвердили його існування та кристалічну структуру чотири роки тому.

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Минулого року дослідники з кількох університетів Сполучених Штатів та лабораторії Стенфордського центру лінійних прискорювачів у Каліфорнії виявили нову фазу суперіонного льоду, що дозволило глибше розібратися у таємницях магнітних полів Урана і Нептуна. Про це пише Sciense Alert.

Хоча для звичайного спостерігача вода може здаватися простою молекулою, що складається з атома кисню та двох атомів водню, які мають фіксоване положення, суперіонний лід, відомий як Ice XIX, виявився чимось зовсім незвичайним. Ця форма води вважається однією з найпоширеніших у Всесвіті та, ймовірно, заповнює надра планет-гігантів, таких як Уран і Нептун, а також їхні екзопланетарні аналоги.

Зазначено, що ці планети мають надзвичайно високий тиск, який перевищує земний тиск у мільйони разів, а також дуже високу температуру, схожу на ту, яка панує на поверхні Сонця. У таких умовах вода набуває неймовірних властивостей.

Науковці виявили, що структура Ice XIX відрізняється від звичайної льодової структури. Атоми кисню в цьому суперіонному льоді утворюють твердий кубічний каркас, водночас іонізовані атоми водню проходять через цей каркас, подібно до того, як електрони проходять через метали. Ця особливість надає Ice XIX провідні властивості та підвищує його температуру плавлення, завдяки чому воно може залишатися твердим при високих температурах.

У недавньому дослідженні науковці використовували потужні лазери, щоб створити високий тиск і температуру, подібні до тих, що існують у надрах планет-гігантів. Вони дійшли висновку, що властивості Ice XIX можуть сприяти утворенню складних магнітних полів, подібних до тих, що спостерігаються на Урані і Нептуні.

Це відкриття є важливим кроком у розумінні природи планет-гігантів та динамо-теорії, яка пояснює виникнення магнітних полів в космічних об'єктах. Після більш ніж 30 років від запуску зонда "Вояджер II", вчені можуть наблизитися до розгадування таємниць магнітних полів цих далеких планет нашої Сонячної системи.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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