Вчителі та пенсія: як нові норми підвищення віку вплинуть на заслужений відпочинок

У 2025 році українські педагоги зможуть оформити пенсію як за віком, так і за вислугу років. Однак скористатися цим правом зможуть лише ті, хто відповідає встановленим вимогам.

Пенсійний вік для освітян підвищили, що значно впливає на можливість виходу на заслужений відпочинок. За даними Пенсійного фонду України, тепер пенсію за вислугу років можуть отримати лише ті вчителі, які досягли 55 років і мають щонайменше 30 років педагогічного стажу.

Раніше для виходу на пенсію за вислугу років було достатньо мати 25 років стажу незалежно від віку. Зараз частина педагогів втратила можливість достроково піти на пенсію.

Читайте також: Вихід на пенсію під питанням: кого "гальмує" Пенсійний фонд і які шанси в судах

Водночас для тих, хто накопичив 25 років стажу до 2016 року, діє особливе правило: вони можуть оформити пенсію незалежно від віку.

Хто може отримати пенсію за вислугу років?

За даними Пенсійного фонду України, право на таку пенсію мають працівники загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, інтернатів, позашкільних закладів та профтехучилищ. Пенсія призначається лише після офіційного звільнення з посади, яка дає право на її отримання. У разі повернення на роботу виплати тимчасово припиняються.

Головне про пенсію за вислугу років

Цей вид пенсії передбачений лише для певних професій: педагогів, медичних працівників, артистів, фахівців соціальної сфери, авіації та спортсменів.

Окремий порядок встановлений для військовослужбовців: після звільнення вони можуть отримати пенсію за вислугу років у розмірі від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби.

Раніше ми розповідали, кому з українців з жовтня перерахують пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!