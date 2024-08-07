'Удача' українською мовою: слово 'вдача' не підходить

Хоча слова "удача" і "вдача" звучать схоже, їх значення суттєво відрізняються. Перше стосується зовнішніх обставин, успіху в якійсь справі, а друге – внутрішніх якостей людини, її характеру.

Мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко у своєму експрес-уроці пояснив, що в українській мові правильно бажати удачі і це слово не калька з російської.

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Слово "удача" є невіддільною частиною української мови. Воно означає "успіх", "щасливий випадок" і не має нічого спільного з російськими запозиченнями.

"Бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх — називається удачею. Це давнє українське слово", — пояснив він.

Щоб не плутатися, Авраменко радить запам'ятати, що "удача" — це успіх, а "вдача" — це характер.

Наприклад, можна сказати: "Мені пощастило – це була чиста удача!", але не можна сказати: "Удача у нього складна".

Нагадаємо, раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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