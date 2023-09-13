Загрожує отруєння ціанідом: які фрукти не варто їсти з кісточками
Ціанід – це отруйна речовина, яка може викликати отруєння, а в деяких випадках навіть смерть. Він міститься в деяких рослинах та у кісточках (насінинах) низки фруктів.
Найбільше ціаніду міститься в кісточках яблук, персиків, вишень, слив, абрикосів, груш, кавунів, динь.
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Отруєння ціанідом може виникнути в результаті вживання великої кількості кісточок цих фруктів.
Симптоми отруєння ціанідом включають:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Блювання
- Затруднене дихання
- Спазми
- Втрата свідомості
У разі отруєння ціанідом необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Лікування отруєння ціанідом полягає у введенні антидота – вітаміну В12.
Щоб уникнути отруєння ціанідом, необхідно:
- Не вживати велику кількість кісточок фруктів.
- Не давати дітям кісточки фруктів.
- Не використовувати кісточки фруктів для приготування ліків або інших продуктів.
Важливо пам'ятати, що ціанід міститься тільки в кісточках фруктів. Самі фрукти не містять ціаніду і безпечні для вживання в їжу.
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