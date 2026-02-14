Українцям перерахують пенсії з 1 березня: наскільки зростуть виплати

В Україні з 1 березня 2026 року пенсії будуть перераховані, і очікується, що їхній розмір зросте більш ніж на 12%. Підготовка нормативного акта та всі розрахунки вже завершені, і після цього пенсії будуть автоматично перераховані всім одержувачам.

Про це в інтерв’ю "Українському Радіо" повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін. "Що стосується індексації пенсій, у поточному році ми плануємо підвищення на 12,1%. Це на 4% перевищує рівень інфляції минулого року. Перерахунок вступить у дію з 1 березня", — зазначив міністр.

Три види пенсій у реформованій системі

Кабмін працює над пенсійною реформою, яка передбачає поділ виплат на три складові: солідарну, спеціальну (професійну) та накопичувальну. За словами міністра, така модель має зменшити нерівність у пенсіях для людей із однаковим стажем та рівнем доходу.

Солідарна частина

Формується за рахунок внесків до системи.

Для осіб із великим стажем, наприклад учителів із 40 роками роботи, виплати можуть зрости в 1,5–2 рази.

Передбачена базова виплата для тих, хто не має достатнього стажу, що дозволяє забезпечити фактичний прожитковий мінімум.

Професійна (спеціальна) пенсія

Спеціальні виплати за пільговий стаж більше не будуть нараховуватися із загальної солідарної системи до досягнення загального пенсійного віку.

Для переходу на цю модель знадобиться щонайменше 13 років.

Накопичувальна частина

Буде добровільною.

Внески до накопичувального фонду планується запровадити з 2027 року як додаткову складову до ЄСВ.

Відмова від участі у накопичувальній системі означатиме нижчий рівень загальної пенсії.

