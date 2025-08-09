Українцям перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати у 2026 році

У 2026 році пенсії в Україні збільшаться. Це відбудеться завдяки щорічній індексації в березні та підвищенню соціальних стандартів. Однак, попри це, середня пенсія не досягне фактичного рівня прожиткового мінімуму.

Видання OBOZ.UA, посилаючись на бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, пояснило, як саме можуть змінитися пенсійні виплати для громадян.

В Україні мінімальна пенсія відповідає рівню прожиткового мінімуму (ПМ) для людей непрацездатного віку. У наступному році ПМ планується збільшити з 2361 грн до 2564 грн, що означатиме підвищення мінімальної пенсії на 203 грн.

Зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам. Це стосується осіб, які отримують пенсію за загальним законодавством, а не за спеціальними законами. Прокурори, судді та держслужбовці мають право на значно більші виплати. У наступному році максимальна пенсія збільшиться до 25 640 грн, замість поточних 23 610 грн.

Які зміни чекають на інші пенсії та передбачені законом надбавки

Згідно із законом, пенсіонери, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 для чоловіків), повинні отримувати пенсію, яка не буде меншою за 40% від мінімальної зарплати. Оскільки зараз мінімальна зарплата складає 8000 грн, їхня пенсія не може бути нижчою за 3200 грн.

Проте у наступному році уряд планує підвищити мінімальну зарплату, тому мінімальна пенсія для 65-річних з повним страховим стажем становитиме вже 3475 грн.

Зміниться і розмір щорічної надбавки за понаднормовий стаж, який перевищує 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Ця надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Наразі за один рік доплачують 23,61 грн. У наступному році ця сума зросте до 25,64 грн. Якщо у вас є 5 років понаднормового стажу, держава додасть до вашої пенсії лише 128 грн як надбавку.

