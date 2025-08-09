Украинцам пересчитают пенсии: на сколько вырастут выплаты в 2026 году

В 2026 году пенсии в Украине увеличатся. Это произойдет благодаря ежегодной индексации в марте и повышению социальных стандартов. Однако, несмотря на это, средняя пенсия не достигнет фактического уровня прожиточного минимума.

Издание OBOZ.UA, ссылаясь на бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, объяснило, как именно могут измениться пенсионные выплаты для граждан.

В Украине минимальная пенсия соответствует уровню прожиточного минимума (ПМ) для людей нетрудоспособного возраста. В следующем году ПМ планируется увеличить с 2361 грн до 2564 грн, что будет означать повышение минимальной пенсии на 203 грн.

Сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам. Это касается лиц, получающих пенсию по общему законодательству, а не по специальным законам. Прокуроры, судьи и госслужащие имеют право на значительно большие выплаты. В следующем году максимальная пенсия увеличится до 25 640 грн, вместо текущих 23 610 грн.

Какие изменения ожидают другие пенсии и предусмотренные законом надбавки

Согласно закону, пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин), должны получать пенсию, которая не будет меньше 40% от минимальной зарплаты. Поскольку сейчас минимальная зарплата составляет 8000 грн, их пенсия не может быть ниже 3200 грн.

Однако в следующем году правительство планирует повысить минимальную зарплату, поэтому минимальная пенсия для 65-летних с полным страховым стажем составит уже 3475 грн.

Изменится и размер ежегодной надбавки за сверхнормативный стаж, превышающий 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Эта надбавка составляет 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас за один год доплачивают 23,61 грн. В следующем году эта сумма вырастет до 25,64 грн. Если у вас есть 5 лет сверхнормативного стажа, государство добавит к вашей пенсии только 128 грн в качестве надбавки.

