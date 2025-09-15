Українцям перерахують пенсії: у кого виплати зростуть одразу на 2000 грн

У 2026 році мінімальна пенсія в Україні, згідно з оновленим прогнозом, зросте з 2361 до 2595 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться на 2340 грн.

Як зазначено в матеріалі OBOZ.UA, в Україні максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Проте це правило не поширюється на суддів, а також на осіб, які скасували це обмеження через суд.

Варто зауважити, що підвищення мінімальної пенсії до 2595 грн не зможе повністю покрити реальні витрати. Реальний прожитковий мінімум для пенсіонера складає 7091,8 грн.

Від чого залежить розмір пенсії

В Україні розмір пенсії визначається трьома основними чинниками: стажем роботи, рівнем власної зарплати та середньою зарплатою по країні. Для розрахунку виплати співвідношення вашої зарплати до середньої по країні множиться на кількість років стажу та на 1%. Потім отриману суму помножують на середню зарплату за останні три роки.

Середня зарплата за цей період становить 15 057,09 грн. Тому, якщо ваша зарплата відповідає середньому рівню і ви маєте 35 років стажу, ваша пенсія складе 5269,9 грн. Якщо ж ваша зарплата вдвічі більша за середню, пенсія буде вже 10 539,9 грн.

В яких регіонах України найбільші пенсії

Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці Києва, де середній розмір виплати складає 8856,57 грн. Це обумовлено високими зарплатами в столиці. Друге місце за розміром пенсії займає Донецька область – 7840,27 грн. Досить високі пенсії також мають пенсіонери Луганської області, де середня виплата становить 7322,25 грн.

Водночас найменші пенсії виплачуються в Тернопільській (4957,1 грн), Чернівецькій (5136,85 грн) та Закарпатській (5210,9 грн) областях. Розмір пенсії залежить від офіційного рівня зарплати та кількості років стажу.

