Українці масово змінюють професійний фах: на що найчастіше перевчаються

У 2025 році багато українців скористалися ваучерами на безкоштовне навчання від Служби зайнятості, щоб здобути нові професії або підвищити свою кваліфікацію. Найпопулярнішими напрямками стали медсестринство, психологія, кулінарія, соціальна робота та водійські спеціальності.

За даними Державної служби зайнятості, у період з січня по серпень понад 21 тисяча осіб скористалися можливістю безкоштовного навчання за ваучерами. Вони надають можливість підвищити кваліфікацію або пройти перепідготовку за однією зі 156 професій та спеціальностей.

Навчання можна проходити як у вищих навчальних закладах, так і в професійно-технічних училищах, включаючи вісім центрів профтехосвіти, що належать до Служби зайнятості.

Сума ваучера покриває до 30 тис. грн на навчання, які виділяються з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. У разі, якщо вартість навчання перевищує цю суму, учасник програми повинен доплатити різницю з власних коштів.

Читайте також: Ринок праці під загрозою: кого штучний інтелект залишає без роботи

Переважно ваучерами користуються особи старшого віку: 7 з 10 учасників програми мають 45 років і більше. Серед інших учасників:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) – 21%;

люди з інвалідністю – 6%;

учасники бойових дій – 3%.

Найбільше ваучерів на навчання видано в Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Які професії мають найбільший попит

Найпопулярніші професії серед українців:

Медсестринство.

Психологія.

Кухар.

Соціальний робітник.

Водій автотранспортних засобів

Щоб взяти участь у програмі, потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн через сайт Державної служби зайнятості та її мобільний додаток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких сферах бізнесу в Україні найбільше проблем через масове звільнення молоді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!