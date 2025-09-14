Украинцы массово меняют профессии: на что чаще всего переучиваются
В 2025 году многие украинцы воспользовались ваучерами на бесплатное обучение от Службы занятости, чтобы получить новые профессии или повысить свою квалификацию. Самыми популярными направлениями стали медсестринство, психология, кулинария, социальная работа и водительские специальности.
По данным Государственной службы занятости, в период с января по август более 21 тысячи человек воспользовались возможностью бесплатного обучения по ваучерам. Они дают возможность повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 156 профессий и специальностей.
Обучение можно проходить как в высших учебных заведениях, так и в профессионально-технических училищах, включая восемь центров профтехобразования, принадлежащих Службе занятости.
Сумма ваучера покрывает до 30 тыс. грн на обучение, которые выделяются из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. В случае, если стоимость обучения превышает эту сумму, участник программы должен доплатить разницу из собственных средств.
Преимущественно ваучерами пользуются лица постарше: 7 из 10 участников программы имеют 45 лет и старше. Среди других участников:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – 21%;
- люди с инвалидностью – 6%;
- участники боевых действий – 3%.
Больше ваучеров на обучение выдано в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Какие профессии пользуются наибольшим спросом
Самые популярные профессии среди украинцев:
- Медсестринство.
- Психология.
- Повар.
- Социальный рабочий.
- Водитель автотранспортных средств
Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в ближайший центр занятости или подать онлайн заявку через сайт Государственной службы занятости и ее мобильное приложение.
