Україну накриють різкі температурні гойдалки: синоптики попередили про перепад у 17 градусів

В Україні прогнозують суттєві температурні коливання. У той час, як у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +33, в інших областях показники можуть не перевищувати +16.

Про це інформує Укргідрометцентру. У найближчі дні в Україні переважатиме суха погода. Лише 21 серпня у західних регіонах та на Житомирщині можливі локальні короткочасні дощі з грозами.

Нічна температура коливатиметься в межах +10…+18, а вдень 20 серпня очікується +22…+27. На Південному Сході повітря прогріється до +30 градусів.

Вже 21 серпня синоптики прогнозують потепління – до +25…+30, а на південному узбережжі навіть до +33. Водночас у західних областях навпаки стане прохолодніше – лише +19…+24.

У п’ятницю, 22 серпня, дощова погода охопить західні, північні та більшість центральних регіонів, а також Одеську й Миколаївську області. Опади можуть бути помірними, місцями значними з грозами. В інших частинах країни переважатиме суха погода.

У центральних, більшості південних та північних областях місцями очікуються шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

На заході країни вночі температура коливатиметься від +12 до +17, а вдень – у межах +16…+21. В інших регіонах нічні показники становитимуть +15…+20, удень повітря прогріватиметься до +28…+33. Лише на півночі денна температура буде нижчою – близько +20…+25.

Таким чином, протягом одного дня в різних областях України може спостерігатися різниця температур до 17 градусів.

