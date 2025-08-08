У більшості областей стабільна погода, подекуди - дощі: прогноз погоди на 9 серпня

Україна вступає у другі серпневі вихідні з по-справжньому літньою погодою: сонячно, тепло і без істотного похолодання У більшості регіонів збережеться стабільна синоптична ситуація, хоча в окремих північних та північно-східних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У суботу, 9 серпня, очікується мінлива хмарність, але без суттєвих опадів. Лише на півночі та північному сході країни, зокрема у Волинській, Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській областях, можливі локальні дощі та грози.

Температурний фон залишиться високим. У південних регіонах та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +30…+33 градусів. У центрі буде дещо прохолодніше — від +28 до +31. На заході температура коливатиметься в межах +26…+32, а на півночі й сході очікується +25…+28 градусів. Вітер переважно північно-східного напрямку, помірний, швидкістю 5–10 метрів за секунду.

