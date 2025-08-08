В большинстве областей стабильная погода, иногда - дожди: прогноз погоды на 9 августа

Украина вступает во вторые августовские выходные с по-настоящему летней погодой: солнечно, тепло и без существенного похолодания. В большинстве регионов сохранится стабильная синоптическая ситуация, хотя в отдельных северных и северо-восточных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В субботу, 9 августа, ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Лишь на севере и северо-востоке страны, в частности, в Волынской, Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской областях, возможны локальные дожди и грозы.

Читайте также: В Украине идут атмосферные фронты: синоптик предупреждает об ухудшении погоды

Температурный фон остается высоким. В южных регионах и Крыму столбики термометров поднимутся до +30…+33 градусов. В центре будет несколько прохладнее – от +28 до +31. На западе температура будет колебаться в пределах +26…+32, а на севере и востоке ожидается +25…+28 градусов. Ветер преимущественно северо-восточного направления, умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Раньше мы рассказывали, где ожидать дожди с грозами в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!