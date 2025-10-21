У Чернігові повний блекаут через російські обстріли: критична інфраструктура переведена на генератори

Унаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру Чернігівської області обласний центр залишився без електропостачання. Через повне знеструмлення міста критичні об’єкти переведено на роботу від генераторів та інших альтернативних джерел живлення. Місцевих мешканців закликають зробити запаси води.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Чернігівводоканал", зазначивши, що ситуація залишається складною. "Шановні мешканці Чернігова! Об’єкти КП "Чернігівводоканал" наразі знеструмлені, як і все місто. З п’ятої тридцять ранку наші працівники почали запуск систем водопостачання від резервних джерел. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити мінімальний тиск води, принаймні для нижніх поверхів багатоповерхівок. Просимо завчасно робити запаси води", — йдеться у повідомленні.

У підприємстві також додали, що зранку 21 жовтня буде організовано підвезення питної води в окремі райони міста. Графік і місця роздачі планують оприлюднити додатково.

Нагадаємо, армія рф атакувала Чернігівщину.

