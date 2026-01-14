У двох регіонах України діє програма зимової фінансової підтримки: хто отримає

У січні 2026 року в двох регіонах України триває програма фінансової допомоги для населення, яку спільно реалізують благодійний фонд "Янголи Спасіння" та громадська організація "Це — наша справа!". Долучитися до неї можуть представники вразливих категорій, зокрема родини з обмеженими доходами.

Про це йдеться на сторінці громадської організації в соцмережі Instagram. Як зазначають організатори, упродовж січня проводиться реєстрація на отримання грошової підтримки в межах зимової програми. Допомога призначена для домогосподарств, які проживають у прифронтових громадах Харківської та Донецької областей.

Проєкт реалізується за фінансового сприяння Гуманітарного фонду для України (UHF) та має на меті забезпечити сім’ям доступ до базових потреб у холодний період, а також зменшити ризики, пов’язані з умовами війни.

У громадській організації повідомили, що спільно з партнерами з фонду "Янголи Спасіння" вони здійснюють реєстрацію родин, які належать до категорій уразливості та потребують підтримки взимку. Основний акцент робиться на допомозі людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнні дії.

Програма фінансової підтримки охоплює такі громади: у Харківській області — Ізюмський район, зокрема Барвінківську, Куньєвську та Ізюмську територіальні громади; у Донецькій області — Краматорський район, а саме Слов’янську та Краматорську територіальні громади.

Подати заявку на участь можуть лише ті родини, у складі яких є хоча б одна ознака вразливості. До таких категорій належать люди віком від 60 років, особи з інвалідністю, жінки, які самостійно очолюють домогосподарство, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, вагітні жінки та матері з немовлятами, а також родини з низьким рівнем доходів.

Охочі отримати допомогу можуть дізнатися деталі та перевірити можливість участі, звернувшись безпосередньо до представників громадської організації "Це — наша справа!" через повідомлення в Instagram.

