У яких випадках відстрочку через інвалідність не надають автоматично і що робити у такому випадку

Під час воєнного стану та загальної мобілізації громадяни з інвалідністю мають гарантоване законом право на відстрочку від призову. Водночас на практиці автоматичне оформлення такої відстрочки працює не завжди — зокрема у випадках, коли особа вже користується іншою чинною підставою для звільнення від мобілізації.

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану по всій країні. Законодавство передбачає, що громадяни з інвалідністю мають право на відстрочку, яка зазвичай надається в автоматичному режимі через відповідні електронні сервіси. Про це повідомляє Юристи.UA.

Однак, як з’ясувалося з практики, автоматична процедура може дати збій. До юристів звернувся чоловік з інвалідністю, який намагався оформити відстрочку, але отримав відмову. Під час розгляду ситуації стало відомо, що заявник одночасно навчається у закладі освіти й уже має чинну відстрочку на період навчання, яка продовжується автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що саме наявність іншої активної відстрочки й стала причиною відмови. За його словами, система не передбачає автоматичного оформлення відстрочки за інвалідністю, якщо особа вже користується відстрочкою з іншої підстави — зокрема студентської.

Юрист зазначив, що відстрочка на час навчання продовжується без додаткових заяв, через що виникає технічна колізія: за наявності діючої студентської відстрочки система блокує можливість оформлення відстрочки по інвалідності.

Таким чином, автоматичний механізм не спрацьовує, якщо громадянин уже має інший законний статус відстрочки.

Айвазян також роз’яснив алгоритм дій у подібних випадках. За його словами, вирішувати питання потрібно безпосередньо через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Спочатку необхідно скасувати відстрочку, надану на період навчання, і лише після цього подавати заявку через застосунок "Резерв+" для оформлення відстрочки на підставі інвалідності.

