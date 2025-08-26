У Польщі подали законопроєкт, яким хочуть жорстко обмежити допомогу українцям

У Польщі був внесений новий законопроєкт, який передбачає, що право на соціальні виплати та медичне обслуговування збережеться лише для тих українців, які офіційно працюють та сплачують податки. Єврокомісія вже висловила своє занепокоєння, підкресливши, що допомога біженцям без власних ресурсів має надаватися, і обсяг цієї допомоги визначають держави-члени ЄС.

Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький повідомив, що законопроєкт вже подано до Сейму. Тим часом президент Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав продовження щомісячної допомоги на рівні 800 злотих на дитину, а також безкоштовний доступ до освіти та медичних послуг до березня 2026 року, пише OBOZ.UA.

Натомість він представив свій власний проєкт закону, згідно з яким соціальні виплати та медичне страхування надаватимуться лише тим українцям, які офіційно працюють та сплачують податки в Польщі. Проєкт також передбачає зміни в процесі набуття громадянства, який планується подовжити з трьох до десяти років, а покарання за незаконний перетин кордону підвищити до п’яти років ув’язнення.

Також планується внести корективи до законодавства, що регулює діяльність Інституту національної пам’яті. За словами Богуцького, уряд мав у своєму розпорядженні півтора року для прийняття обґрунтованих рішень, однак не скористався цією можливістю.

Він підкреслив, що соціальна ініціатива "800+" має поширюватися виключно на тих українських громадян, які офіційно працюють, сплачують податки в Польщі, а їхні діти навчаються у місцевих школах.

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Польща стала прихистком для приблизно мільйона громадян України, переважно жінок і дітей. На сьогодні ті, хто отримав статус тимчасового захисту, користуються правом на соціальну допомогу, медичне обслуговування та освіту нарівні з польськими громадянами. Однак новий законопроєкт, запропонований польською владою, може поставити під загрозу ці гарантії.

Реакція Європейської комісії

Єврокомісія вже висловила свою позицію щодо ініціативи. Представник Маркус Ламмер нагадав, що згідно з Директивою Європейського Союзу про тимчасовий захист, країни-члени зобов’язані забезпечувати соціальну та медичну підтримку особам, які не мають власних засобів до існування – зокрема українцям. Водночас він уточнив, що конкретний обсяг цієї допомоги визначається національними урядами.

Крім того, Ламмер нагадав, що напередодні літа Європейська комісія затвердила додаткове фінансування в розмірі 3 мільярдів євро для країн, які надають прихисток українцям, змушеним залишити домівки через війну.

"Ми лише нещодавно, перед літом, опублікували рішення про надання ще трьох мільярдів державам-членам, які приймають українських біженців", – сказав він.

