В Польше подали законопроект, которым хотят жестко ограничить помощь украинцам

В Польше был внесен новый законопроект, который предусматривает, что право на социальные выплаты и медицинское обслуживание сохранится только для тех украинцев, которые официально работают и платят налоги. Еврокомиссия уже выразила свою обеспокоенность, подчеркнув, что помощь беженцам без собственных ресурсов должна предоставляться, и объем этой помощи определяют государства-члены ЕС.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий сообщил, что законопроект уже подан в Сейм. Между тем президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал продление ежемесячной помощи на уровне 800 злотых на ребенка, а также бесплатный доступ к образованию и медицинским услугам до марта 2026 года, пишет OBOZ.UA.

Вместо этого он представил свой собственный проект закона, согласно которому социальные выплаты и медицинское страхование будут предоставляться только тем украинцам, которые официально работают и платят налоги в Польше. Проект также предусматривает изменения в процессе приобретения гражданства, который планируется продлить с трех до десяти лет, а наказание за незаконное пересечение границы повысить до пяти лет лишения свободы.

Также планируется внести коррективы в законодательство, регулирующее деятельность Института национальной памяти. По словам Богуцкого, правительство имело в своем распоряжении полтора года для принятия обоснованных решений, однако не воспользовалось этой возможностью.

Он подчеркнул, что социальная инициатива "800+" должна распространяться исключительно на официально работающих украинских граждан, платящих налоги в Польше, а их дети учатся в местных школах.

Читайте также: Или работай, или покидай страну: Германия планирует ужесточить требования украинских беженцев

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Польша стала прибежищем для примерно миллиона граждан Украины, преимущественно женщин и детей. На сегодняшний день те, кто получил статус временной защиты, пользуются правом на социальную помощь, медицинское обслуживание и образование наравне с польскими гражданами. Однако новый законопроект, предложенный польскими властями, может поставить под угрозу эти гарантии.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Польша стала убежищем для примерно миллиона граждан Украины, преимущественно женщин и детей. На сегодняшний день те, кто получил статус временной защиты, пользуются правом на социальную помощь, медицинское обслуживание и образование наравне с польскими гражданами. Однако новый законопроект, предложенный польскими властями, может поставить под угрозу эти гарантии.

Реакция Европейской комиссии

Еврокомиссия уже высказала свою позицию по поводу инициативы. Представитель Маркус Ламмер напомнил, что согласно Директиве Европейского Союза о временной защите, страны-члены обязаны обеспечивать социальную и медицинскую поддержку лицам, не имеющим собственных средств к существованию – в частности украинцам. В то же время он уточнил, что конкретный объем этой помощи определяется национальными правительствами.

Кроме того, Ламмер напомнил, что накануне лета Европейская комиссия утвердила дополнительное финансирование в размере 3 миллиардов евро для стран, которые предоставляют убежище украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

"Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще трех миллиардов государствам-членам, которые принимают украинских беженцев", – сказал он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что одна из стран Европы ужесточает требования к беженцам. Кого из украинских больше не будут принимать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!